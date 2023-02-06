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03:41, 6 февраля 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о предотвращающей развитие рака диете

Диетолог Пономарева: изменение диеты и образа жизни помогут предотвратить развитие рака

Фото: Pixabay

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, что, по данным исследований, более половины случаев рака кишечника можно предотвратить, если человек изменит свой образ жизни и диету. Она рассказала о питании, которое поможет не допустить развития смертельно опасной болезни, сообщает «Медик Форум».

«Как правило, наша диета должна быть растительной и богатой клетчаткой, с ограничением красного и переработанного мяса, поскольку они связаны с развитием рака кишечника», — заявила специалист.

По словам врача, клетчатка, витамин D, фолиевая кислота, кальций, омега-3-жирные кислоты и антиоксиданты играют важную роль в защите организма, позволяя предотвратить развитие рака. Она уточнила, что данные питательные вещества помогают снизить уровень воспаления, что является одним из факторов развития рака, а также позволяют повысить иммунитет и уменьшить риск возникновения ожирения и диабета.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова посоветовала повысить калорийность рациона в зимний период.

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Марина Совина
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