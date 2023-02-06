Эстония повысит расходы на оборону

Премьер Эстонии Каллас заявила, что страна повысит расходы на оборону до 2,85 процента ВВП

Эстония повысит в 2023 году расходы на оборону до 2,85 процента ВВП, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Мы подняли наши расходы на оборону до исторически высокого уровня. Расходы Эстонии на оборону в 2023 году превысят один миллиард евро, что составляет 2,85 процента ВВП», — сказала она.

Премьер отметила, что, следуя новой основе политики безопасности, страна действует в пяти сферах деятельности, которые «образуют единое целое и каждая часть которого одинаково важна для укрепления ее безопасности». В их число входят военная оборона и международная деятельность, внутренняя безопасность и общественный порядок, социальная сплоченность и подъем государства, а также экономическая безопасность и жизнеобеспечение, уточнила Каллас.

Ранее стало известно, что Эстония проведет внеочередные военные учения «Шип». В них примут участие 830 бойцов территориальной обороны. Маневры носят тренировочный характер и проводятся, чтобы проверить боеготовность.