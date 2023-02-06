Россиянка посетила Италию и назвала невыносимые для русских привычки итальянцев

Побывавшая в Италии блогерша «Дзен» считает, что русские не уживутся с менталитетом страны

Российская тревел-блогерша, часто бывавшая в Италии, рассказала, почему русским будет трудно жить в Италии. Об этом она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел Путешествия на платформе «Дзен».

Путешественница считает, что менталитет россиян и итальянцев слишком разный, поэтому соотечественники вряд ли будут чувствовать себя комфортно, постоянно проживая в стране. Например, одним из главных отличий является безумная любовь жителей Италии к еде. По ее словам, итальянцы много говорят о кухне, часто посещают кафе и рестораны, а также ценят не только вкус блюд, но и их подачу.

«Еще одной особенностью менталитета итальянцев является их неторопливый образ жизни. Они никуда не спешат, спокойно переносят дела "на завтра". Если итальянец пообещал вам что-то, будьте уверены, что он сдержит слово, только не сегодня... А завтра, которое может длиться долго», — назвала еще одну невыносимую привычку жителей Италии блогерша.

Кроме того, россиянка напомнила, что в Италии допустимо опаздывать, что может раздражать пунктуальных россиян. Также раздражающей особенностью итальянцев является «чрезмерная бюрократичность» в государственных структурах и банках, и медлительность.

Ранее в ноябре 2022 года эта же россиянка расспросила знакомого соотечественника, живущего в Италии, о разочаровывающих и угнетающих особенностях жизни в стране. Больше всего мужчину разочаровал эгоизм итальянцев, который, по его мнению, не всегда является уместным.