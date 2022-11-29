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05:34, 29 ноября 2022Путешествия

Разочаровавшийся в Италии россиянин рассказал о главных недостатках страны

Проживающий в Италии россиянин пожаловался на высокий уровень бюрократии в стране
СюжетВизы в Европу:

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

Проживающий в Италии россиянин рассказал о разочаровывающих и угнетающих его особенностях жизни в этой европейской стране. Его мнение публикует российская тревел-блогерша, автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам соотечественника, главный недостаток Италии — высокий уровень бюрократии, с которой жители страны «сталкиваются абсолютно везде». Он отметил, что, прежде чем получить подпись или печать на документе в нужной инстанции, придется пройти «все круги ада».

«С бюрократией в Италии бесполезно бороться, о ней все знают и воспринимают как нормальное явление. Чтобы оформить документы, открыть ИП, заключить какую-то важную сделку, нужно пройти настоящее испытание, отстоять несколько часов в очередях, — пожаловался россиянин. — Если честно, я так привык в России все делать быстро и онлайн, что, столкнувшись впервые с бюрократической структурой в Италии, не мог поверить, что так живут в Европе. Мои ожидания и реальность не совпали. Италия сначала очаровала, а потом так же разочаровала».

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Еще одним ощутимым недостатком является отсутствие сервиса и клиентоориентированности в сфере обслуживания. «Последней каплей стало отсутствие сервиса во всех сферах жизни. Начиная с ориентира "на клиента", которого здесь нет, и заканчивая онлайн-порталами. Возможно, я избалован российскими сервисами, через которые можно сделать практически все, начиная с записи к парикмахеру и заканчивая регистрацией квартиры», — высказался мужчина.

Также среди минусов жизни в Италии — большое количество бездомных, попрошайничающих на улицах и промышляющих мелким мошенничеством. «Милан — красивый и богатый город, здесь много возможностей для карьерного роста и для высокого заработка, поэтому меня разочаровывает тот факт, что по-прежнему есть итальянцы, которые не смогли реализоваться. Даже чувствую себя как-то неловко, что я, приезжий из России, смог, а они нет», — добавил он.

Но больше всего соотечественника разочаровал эгоизм итальянцев, который, по его мнению, не всегда является уместным. «Итальянцы очень любят себя. У любого итальянца на первом месте будет он сам, его личные интересы. Зачастую такой подход к жизни не уместен, а здоровый эгоизм становится нездоровым», — высказался россиянин.

Ранее в ноябре стало известно, что Италия при оформлении визы начнет требовать финансовые гарантии от каждого заявителя лично. Таким образом, теперь всем членам одной семьи, собирающимся в поездку, необходимо предоставлять собственные справки из банков.

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Валентина Процкова
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