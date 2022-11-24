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20:48, 24 ноября 2022Путешествия

Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам

Италия при оформлении визы будет требовать фингарантии от каждого заявителя лично
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Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия при оформлении визы начнет требовать финансовые гарантии от каждого заявителя лично. Об ужесточении процесса выдачи виз россиянам говорится на сайте визового центра европейской страны.

Таким образом, теперь всем членам одной семьи, собирающимся в поездку, необходимо предоставлять собственные справки из банков. Спонсорство допускается только для несовершеннолетних детей родителями.

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В качестве фингарантии принимается оригинал личной выписки о состоянии счета заявителя с трансакциями за последние три месяца. Она должна быть заверена печатью банка и подписью лица, оформившего документ. «Выписка со счета действительна не более месяца», — добавили в визовом центре.

Также заявитель может предоставить копию банковской гарантии (fidejussione bancaria, polizza fidejussoria) от приглашающей стороны (частного лица).

Отмечается, что в качестве финансовой гарантии не подойдут справка формы 2НДФЛ, наличные деньги, справка об обмене валюты, а также электронные выписки, не заверенные печатью банка и подписью.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября визовые центры Италии начнут принимать к рассмотрению только биометрические (десятилетние) паспорта российских граждан. Предполагалось, что россияне, имеющие пятилетние загранпаспорта, больше не смогут подать документы на итальянскую визу. Позже итальянское генконсульство отсрочило это нововведение на месяц.

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Фариза Бацазова
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