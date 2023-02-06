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18:58, 6 февраля 202369-я параллель

Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео

Моряки сняли на видео встретившую экипаж ледокола «Сибирь» семью белых медведей

На Таймыре Красноярского края экипаж ледокола «Сибирь» по пути следования встретил семью белых медведей и снял их на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ФГУП «Атомфлот» в Telegram-канале.

На записи видно медведицу с медвежонком, которые вышли прямо к российскому судну.

«Хозяева Арктики с интересом изучали судно. Медвежонок пытался выпросить у моряков чего-нибудь вкусного. Когда косолапые поняли, что угощений не будет, то сразу потеряли интерес к атомному ледоколу», — говорится в заявлении.

В «Атомфлоте» уточнили, что зимой и весной к ледоколам часто приходили одинокие белые медведи, но медведицы с медвежонком еще не было. Так, в январе на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. Любопытный хищник также попал на видео.

Евгения Куликова
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