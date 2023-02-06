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09:57, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров

Врач Мясников рассказал, что прием лекарств от гипертонии приводит к ночным кошмарам

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что к плохим снам по ночам может приводить прием препаратов от гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», — объяснил специалист.

Помимо этого, врач отметил, что раньше в лечении гипертонии широко применялся препарат празозин. «Сегодня мы этим лекарством гипертонию не лечим, мы наоборот им лечим ночные кошмары», — добавил он.

Ранее Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Среди препаратов, провоцирующих эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.

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Олег Давыдов
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