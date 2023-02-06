Парламент Турции приостановил работу на неделю из-за землетрясения

Парламент Турции решил приостановить работу на неделю из-за землетрясения

Парламент Турции решил приостановить работу на неделю из-за землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из турецких депутатов.

«Великое национальное собрание Турции приостанавливает работу на неделю», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в том числе в Анкаре. Помимо этого, землетрясение магнитудой 6,3 балла было зафиксировано в городе Эльбистан,