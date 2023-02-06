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13:55, 6 февраля 2023Мир

Парламент Турции приостановил работу на неделю из-за землетрясения

Парламент Турции решил приостановить работу на неделю из-за землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Mahmut Bozarsan / АР

Парламент Турции решил приостановить работу на неделю из-за землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из турецких депутатов.

«Великое национальное собрание Турции приостанавливает работу на неделю», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в том числе в Анкаре. Помимо этого, землетрясение магнитудой 6,3 балла было зафиксировано в городе Эльбистан,

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Виктория Кондратьева
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