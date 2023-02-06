Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 6 февраля 2023Бывший СССР

В Абхазии почувствовали подземные толчки

«Апсныпресс»: в Абхазии почувствовали подземные толчки от землетрясения в Турции

Фото: Nikita Vashchenko / Unsplash

Жители Абхазии почувствовали подземные толчки от землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой информационное агентство республики «Апсныпресс».

«Сегодня, примерно в 13:30 (совпадает с московским временем), жители Абхазии ощутили подземные толчки», — сказано в сообщении. По информации корреспондента ТАСС, в многоэтажных домах можно было увидеть качающиеся люстры, а у кого-то открылась дверь. «В целях безопасности мы вышли на улицу», — рассказала местная жительница.

Кроме того, подземные толчки ощутили грузинском городе Батуми. Как сообщается, они чувствовались в течение нескольких минут, а в ряде районов люди вышли из жилых зданий во дворы.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Уточнялось также, что подземные толчки ощущались в турецкой столице Анкаре. Помимо этого, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в городе Эльбистан в турецкой провинции Кахраманмараш.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Турции зафиксировано новое землетрясение
Швеция развернула зенитный ракетный комплекс Patriot
Минздрав назвал условие для отправки врачей в Турцию после землетрясения
Путин наградил медалью министра печати Чечни Дудаева
Яна Чурикова рассказала о тратах на ремонт квартиры
Захарова показала трясущиеся от землетрясения люстры
В Абхазии почувствовали подземные толчки
Мужчина пешком догнал автомобиль и спас потерявшую сознание водителя
Путин разрешил российской компании купить банк Mercedes Benz в России
Употребление корицы связали с улучшением памяти и обучения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.