«Апсныпресс»: в Абхазии почувствовали подземные толчки от землетрясения в Турции

Жители Абхазии почувствовали подземные толчки от землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой информационное агентство республики «Апсныпресс».

«Сегодня, примерно в 13:30 (совпадает с московским временем), жители Абхазии ощутили подземные толчки», — сказано в сообщении. По информации корреспондента ТАСС, в многоэтажных домах можно было увидеть качающиеся люстры, а у кого-то открылась дверь. «В целях безопасности мы вышли на улицу», — рассказала местная жительница.

Кроме того, подземные толчки ощутили грузинском городе Батуми. Как сообщается, они чувствовались в течение нескольких минут, а в ряде районов люди вышли из жилых зданий во дворы.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Уточнялось также, что подземные толчки ощущались в турецкой столице Анкаре. Помимо этого, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в городе Эльбистан в турецкой провинции Кахраманмараш.