Появились кадры дуэли ПТУР российских и украинских подразделений
Опубликовано видео уничтожения украинского расчета ПТУР российской ракетой
Видео уничтожения расчета противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской ракетой того же назначения опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
На инфракрасных кадрах запечатлено, как ракета, выпущенная разведчиками 56-го отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса, поражает цель.
Накануне глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана на бомбардировщике Су-24 и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль.