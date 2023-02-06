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16:52, 6 февраля 2023Бывший СССР

Появились кадры дуэли ПТУР российских и украинских подразделений

Опубликовано видео уничтожения украинского расчета ПТУР российской ракетой

Видео уничтожения расчета противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской ракетой того же назначения опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На инфракрасных кадрах запечатлено, как ракета, выпущенная разведчиками 56-го отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса, поражает цель.

Накануне глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана на бомбардировщике Су-24 и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль.

Василий Мека
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