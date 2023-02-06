СБУ выдвинула обвинения гендиректору РЖД

СБУ заочно выдвинула обвинения гендиректору Российских железных дорог Белозерову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Олега Белозерова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Белозерова обвиняют по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

По данным ведомства, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и военнослужащих к украинской границе, а также на территорию новых российских регионов.

Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В январе СБУ заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву «в связи с участием в боевых действиях».