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14:21, 6 февраля 2023Бывший СССР

СБУ выдвинула обвинения гендиректору РЖД

СБУ заочно выдвинула обвинения гендиректору Российских железных дорог Белозерову
Олег Белозеров

Олег Белозеров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Олега Белозерова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Белозерова обвиняют по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

По данным ведомства, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и военнослужащих к украинской границе, а также на территорию новых российских регионов.

Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В январе СБУ заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву «в связи с участием в боевых действиях».

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Алевтина Запольская
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