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10:51, 6 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад ВСУ со снарядами к гаубице М-777 в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Ночью в районе села Степановка Херсонской области российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди ликвидированных боеприпасов были снаряды к гаубицам M777, 2А65 «Мста-Б» и Д-30. Помимо них были уничтожены пять единиц автомобильной техники. В результате артиллерийских ударов также погибли восемь военнослужащих ВСУ, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные заняли выгодные позиции в районе Северска в Донецкой народной республике. По его словам, это дало возможность контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

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Алевтина Запольская
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