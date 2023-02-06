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17:49, 6 февраля 2023Среда обитания

Новые дома в Москве предложили оснащать зарядками для электрокаров

В Москве предложили обязать застройщиков оснащать новые ЖК зарядками для электрокаров

Фото: Unsplash

В Москве захотели обязать застройщиков оснащать новые жилые комплексы (ЖК) зарядными станциями для электромобилей. С таким предложением выступило столичное отделение российской экологической партии «Зеленые», пишет ТАСС.

Авторы инициативы также заявили о необходимости к 2028 году разместить зарядки для электрокаров на всех подземных парковках города. «До 2030 года Москва в состоянии обеспечить зарядками для электромобилей каждый район столицы», — убеждена председатель московского отделения партии «Зеленые» Александра Кудзагова.

Представители фракции отметили, что обратились с просьбой поддержать инициативу в Московскую городскую думу, а также к заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.

Необходимость меры в партии объясняют растущей популярностью транспорта на электродвигателях. Так, в 2022 году россияне приобрели около трех тысяч новых электрокаров — почти на треть больше, чем в 2021-м. По данным агентства «Автостат», показатель является рекордным за всю историю российского авторынка.

В 2021 году инициатива об обязательном оснащении новых домов зарядными станциями для электромобилей прозвучала в Великобритании. Станции установят не только в жилых новостройках — после капитального ремонта ими должны снабдить любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами.

Нина Ташевская
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