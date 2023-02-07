В США изменили прогноз о будущем мировой экономики

Bank of America: мировой ВВП вырастет на 2,5% в 2023 году, избежав ожидавшейся рецессии

Аналитики Bank of America улучшили прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,5 процента с ожидавшихся в декабре 2,2 процента. Об этом говорится в материале на сайте организации под авторством руководителя отдела глобальной экономики Итана Харриса.

«Несмотря на все разговоры о рисках рецессии, мировая экономика никак не хочет падать. Теперь мы думаем, что еврозона избежит рецессии, а спад в США будет отложен», — сообщили в банке. При этом ближайшие два года глобальную экономику все равно ждет слабый рост, и в 2024 году он составит всего 3 процента.

Причинами для изменения прогноза аналитики назвали стабилизацию в цепочках поставок, относительно мягкую реакцию рынков на агрессивное повышение ставок центральными банками и отсутствие новых серьезных потрясений. Эти факторы в совокупности с развитием рынка услуг позволили остановить дальнейший рост инфляции, а поддержать спрос на сырьевые товары помогло восстановление экономики Китая после окончания локдаунов.

Аналитики также отмечают, что резкое увеличение цен на энергоносители оказалось болезненным в первую очередь для Европы. Однако странам региона удалось избежать рецессии благодаря налоговым преференциям и субсидиям, эффективному энергосбережению и аномально теплой погоде во время отопительного сезона.

«Мы не видим конца кризису в Европе, но мы также не предполагаем дальнейшего шока для мировой экономики. Это не означает, что мир внезапно стал безопасным местом, ведь существует множество политических, геополитических и других рисков. Но пока все хорошо», — подытожили в банке.

Ранее в МВФ улучшили оценку роста экономики США, указав, что страна сможет избежать рецессии. Экономисты Goldman Sachs, в свою очередь, предсказали улучшение ситуации в экономике еврозоны, заявив, что вместо рецессии страны, использующие евро, ждет рост на 0,6 процента в 2023 году.