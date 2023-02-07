Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в белье в рекламе бренда Marks&Spencer

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной рекламной съемке бренда Marks&Spencer. Снимки опубликованы на официальном сайте марки.

Одна из «ангелов» Victoria's Secret позировала перед фотографом в нижнем белье розового цвета с цветочным принтом и кружевными вставками. На размещенном кадре видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Знаменитость запечатлели на белом диване.

Вдобавок Хантингтон-Уайтли снялась в шелковой пижаме с аналогичным принтом. Известно, что стоимость упомянутых комплектов из новой коллекции Marks&Spencer варьируются от 15 до 40 фунтов стерлингов (от 1281 до 3416 рублей).

В марте 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли также приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. На одном из опубликованных в сети кадров манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивает грудь, и трусах с высокой талией.