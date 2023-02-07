Представитель Эрдогана резко ответил на карикатуру Charlie Hebdo о землетрясении

В Турции пожелали Charlie Hebdo подавиться своей злобой после карикатуры о землетрясении

Представитель президента Турции Ибрагим Калын резко ответил на карикатуру французского сатирического журнала Charlie Hebdo о разрушительном землетрясении в стране. Он пожелал ее авторам подавиться своей злобой, говорится в аккаунте политика в Twitter.

Калын сделал репост из официального канала Charlie Hebdo. На карикатуре издания под названием «Землетрясение в Турции» видны контуры разрушенных домов и перевернутых машин. Внизу авторы поместили подпись «Больше нет необходимости отправлять танки».

«Современные варвары. Подавитесь своей злобой и ненавистью», — отреагировал на эту карикатуру представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Во второй половине дня было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

В 10 провинциях Турции, которые затронуло бедствие, Эрдоган на три месяца объявил чрезвычайное положение. Число жертв трагедии в Турции, по последним данным, достигло 3381.

