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02:24, 7 февраля 2023Мир

США упрекнули в неспособности вести диалог

Бывший американский дипломат Фриман указал на неспособность США к диалогу с Китаем

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Бывший американский дипломат Час Фриман считает, что инцидент с китайским аэростатом в небе США был непреднамеренной ошибкой, однако реакция американских властей показала неспособность Соединенных Штатов вести продуктивный диалог. Слова Фримана приводит РИА Новости.

«Истерическая реакция США на это безо всяких оснований лишь показала степень взаимного недоверия», — отметил экс-сотрудник внешнеполитического и оборонного ведомств США, который в 1972 году был главным переводчиком президента Ричарда Никсона во время визита в Китай.

Фриман отмечает, что решение американских властей отложить «урегулирование взаимной вражды» в ожидании подходящих условий делает очевидным то, что вопрос «своевременности сводится к состоянию дел в американской политике». «Сейчас нет оснований считать, что дипломатия США по отношению к Китаю или другим странам станет гибче», — говорит эксперт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не намерен закрывать каналы связи с Китаем на фоне инцидента с аэростатом. Она отметила, что в диалоге с правительством КНР задействованы госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Тем временем, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что что Соединенные Штаты считают визит Блинкена в Пекин нецелесообразным.

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Екатерина Подвигина
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