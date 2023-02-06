США назвали нецелесообразным визит Блинкена в Пекин

Координатор Кирби заявил, что визит Блинкена в Пекин будет нецелесообразным

США считают нецелесообразным визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне инцидента с аэростатом. При этом Соединенные Штаты не будут прерывать контакты между странами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в понедельник. Его слова передает РИА Новости.

Кирби отметил, что как только наступит подходящее время, он обсудит со своими китайскими коллегами вопрос назначения новых дат для визита. По его словам, контакты между двумя странами, в том числе по линии посольства США в Пекине, сохраняются.

Кроме этого, как подчеркнул Кирби, что США не видят причин для межгосударственного конфликта из-за истории с аэростатом.

Ранее Кирби заявил, что США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Он отметил, что ему неизвестно о подобных намерениях или планах.

«Шар-шпион» был замечен над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Наблюдавшие за ним американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это гражданский аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, являются частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.

