Учителям предложили разрешить повторно получать бесплатное образование

Учителям со стажем от пяти лет предложили разрешить бесплатно поступать в магистратуру

Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Ксения Горячева направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается предоставить возможность для педагогических работников повторно получить бесплатное профильное образование в магистратуре.

Как сообщает ТАСС, предлагается предоставить право гражданам, имеющим высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, на безвозмездной основе повторно получить профессиональное образование по соответствующей им квалификации по программам магистратуры.

По словам авторов документа, предоставление такой возможности для педагогов будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития России в части формирования системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых навыков.

