Дипломат Евстигнеева связала продовольственный кризис с курсом экономик Запада

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева связала продовольственный кризис с курсом экономик Запада, а также с санкциями против Москвы. Ее слова в Генассамблее передает РИА Новости.

Как напомнила дипломат, о «голоде библейских масштабов» ООН говорит, начиная с 2020 года. «Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года», — добавила она. При этом некоторые западные государства продолжают обвинять в нем Россию.