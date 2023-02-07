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07:29, 7 февраля 2023Мир

Дипломат напомнила ООН о заявлениях про «голод библейских масштабов»

Дипломат Евстигнеева связала продовольственный кризис с курсом экономик Запада

Фото: Sun Fanyue / XinHua / Global Look Press

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева связала продовольственный кризис с курсом экономик Запада, а также с санкциями против Москвы. Ее слова в Генассамблее передает РИА Новости.

Как напомнила дипломат, о «голоде библейских масштабов» ООН говорит, начиная с 2020 года. «Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года», — добавила она. При этом некоторые западные государства продолжают обвинять в нем Россию.

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Марина Совина
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