На Украине сообщили о плане запросить боевые самолеты на Мюнхенской конференции

Глава МИД Украины заявил, что Киев запросит боевые самолеты на Мюнхенской конференции

Украина намерена запросить боевые самолеты и ракеты большей дальности на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба украинского МИД.

По его словам, вопрос соответствующих поставок является приоритетным для властей республики. Он также добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы вступления Украины в НАТО и «будущего России».

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой передать республике боевые корабли. При этом он предположил, что у ФРГ есть все возможности для оснащения украинского военно-морского флота.