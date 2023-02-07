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17:36, 7 февраля 2023Россия

Появились новые кадры с места взрыва газа в доме под Тулой

Появились кадры с рухнувшей частью подъезда пятиэтажки после взрыва газа под Тулой

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Появились кадры с рухнувшей частью стены подъезда после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области. Их опубликовал РБК в Telegram-канале.

На новых снимках видно, что часть дома рухнула на припаркованные рядом автомобили.

В региональных экстренных службах РИА Новости рассказали, что в результате ЧП пять человек погибли, еще двое пострадали.

О взрыве газа в жилой пятиэтажке под Тулой стало известно во вторник, 7 февраля. В доме обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир.

На месте происшествия начали работать спасатели и медики. По предварительным данным, под завалами еще могут оставаться люди.

Позже последствия взрыва в жилой пятиэтажке показали на видео.

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Анна Щербакова
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