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04:44, 7 февраля 2023Мир

Американский политик прокомментировал слова Мельника об истребителях

Политик Янг назвал Мельника военным преступников из-за его просьбы о передаче истребителей
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, призвавшего Германию передать Киеву истребители.

«Худшими военными преступниками, на сегодняшний день, являются должностные лица исполнительной власти США, начавшие незаконную прокси-войну против России в 2014 году или ранее», — добавил Ян, также раскритиковав миллиардеров, благодаря которым, по его словам, эти преступники и оказались на своих постах.

Ранее Мельник попросил власти Германии передать Киеву боевые корабли. Он подчеркнул необходимость создания на Украине не только авиации, но и военно-морского флота.

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Варвара Кузьмина
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