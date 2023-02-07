Политик Янг назвал Мельника военным преступников из-за его просьбы о передаче истребителей

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, призвавшего Германию передать Киеву истребители.

«Худшими военными преступниками, на сегодняшний день, являются должностные лица исполнительной власти США, начавшие незаконную прокси-войну против России в 2014 году или ранее», — добавил Ян, также раскритиковав миллиардеров, благодаря которым, по его словам, эти преступники и оказались на своих постах.

Ранее Мельник попросил власти Германии передать Киеву боевые корабли. Он подчеркнул необходимость создания на Украине не только авиации, но и военно-морского флота.