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19:51, 7 февраля 2023Путешествия

Раскрыты любимые страны отдыха российских топ-менеджеров зимой

Россия, ОАЭ и Таиланд названы любимыми странами отдыха российских топ-менеджеров зимой

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Любимыми странами отдыха российских топ-менеджеров зимой 2023 года стали Россия, ОАЭ и Таиланд. Такие данные раскрывает Ассоциация менеджеров, их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно проведенному опросу, Россия набрала 26 процентов голосов, на втором месте оказались ОАЭ с 21 процентом голосов, третье место занял Таиланд — за него проголосовали 16 процентов опрошенных. В рейтинге также значатся Египет (16 процентов) и Турция (пять процентов).

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В Ассоциации менеджеров уточнили, что 43 процента респондентов в текущем зимнем сезоне назвали пляжный отдых наиболее предпочтительным, 17 процентов выбрали горнолыжные курорты, а 34 — комбинированный отдых, включающий горы и пляж. Шесть процентов опрошенных рассказали, что совместили зимний отдых с деловой поездкой.

Участники опроса также выделили наиболее важные критерии при выборе зимнего отдыха. В первую очередь они обращали внимание на климат и погодные условия в регионе назначения, стоимость отдыха, короткое время перелета или переезда, наличие достопримечательностей. Лишь немногие делали выбор из соображений безопасности, а также из отношения местных к русским.

Кроме того, респонденты поделились расходами на зимний отдых в 2023 году. 60 процентов из них потратили примерно столько же, сколько в прошлом году, 24 процента — больше, чем в аналогичный период прошлого года, 16 процентов — меньше.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 130 высших руководителей из российских и международных компаний, а также управленцев функциональных подразделений организаций из разных отраслей бизнеса.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом в зимнем сезоне в трех странах — Турции, Армении и ОАЭ. По данным аналитиков, сразу три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай — оказались в топе у отечественных туристов для полетов в феврале.

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Зарина Дзагоева
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