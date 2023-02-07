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17:51, 7 февраля 2023Россия

Появился кадр со спасением ребенка из рухнувшей пятиэтажки под Тулой

Baza опубликовало фото со спасением ребенка из рухнувшей пятиэтажки в Тульской области
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Появилось фото со спасением ребенка из рухнувшей пятиэтажки в Ефремове Тульской области. Кадр опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На снимок попал момент, как несовершеннолетнего жильца передают в руки спасателя. РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы в Тульской области сообщили о пяти погибших.

О взрыве газа в жилой пятиэтажке под Тулой стало известно во вторник, 7 февраля. В доме обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир.

Предположительно, под завалами обрушившегося подъезда могут оставаться люди.

В конце январе взрыв газа произошел в доме в городе Лукьянов Нижегородской области. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.

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Анна Щербакова
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