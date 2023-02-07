Шойгу заявил о создании системы всепогодного зондирования Земли для Минобороны

Шойгу заявил о создании системы всепогодного зондирования Земли для Минобороны России

Спутниковую систему всепогодного зондирования Земли создадут в интересах Министерства обороны России. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, его слова приводятся в Telegram-канале военного ведомства.

«Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли», — заявил министр обороны.

Шойгу объяснил, что эта система будет способствовать повышению эффективности войск и уточнил, что ее созданием занимается НПО имени Лавочкина.

На совещании рассмотрят ход проведения опытно-конструкторских работ и определят сроки их выполнения.

В ноябре 2022 года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко рассказал, что «Роскосмос» планирует в 2023 году вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

В соответствии с соглашением по перспективным космическим системам и сервисам, с 2023 по 2030 годы планируется произвести и вывести на орбиту более 60 спутников дистанционного зондирования Земли и свыше 700 аппаратов спутниковой коммуникации.

