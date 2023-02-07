Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 7 февраля 2023Россия

Шойгу заявил о создании системы всепогодного зондирования Земли для Минобороны

Шойгу заявил о создании системы всепогодного зондирования Земли для Минобороны России

Фото: unsplash

Спутниковую систему всепогодного зондирования Земли создадут в интересах Министерства обороны России. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, его слова приводятся в Telegram-канале военного ведомства.

«Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли», — заявил министр обороны.

Шойгу объяснил, что эта система будет способствовать повышению эффективности войск и уточнил, что ее созданием занимается НПО имени Лавочкина.

На совещании рассмотрят ход проведения опытно-конструкторских работ и определят сроки их выполнения.

В ноябре 2022 года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко рассказал, что «Роскосмос» планирует в 2023 году вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

В соответствии с соглашением по перспективным космическим системам и сервисам, с 2023 по 2030 годы планируется произвести и вывести на орбиту более 60 спутников дистанционного зондирования Земли и свыше 700 аппаратов спутниковой коммуникации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты
Николая Дроздова выписали из больницы
Сотрудники Росгвардии изъяли оружие и боеприпасы производства стран НАТО в ЛНР
Стилистка посоветовала избавиться от пяти вещей в гардеробе
Исключения из потолка цен на российские нефтепродукты объяснили
СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука
В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи
Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении
Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.