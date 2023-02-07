Прекрасный принц из «Шрэка» раскрыл сексуальные предпочтения Шэрон Стоун

Руперт Эверетт раскрыл сексуальные предпочтения звезды «Основного инстинкта» Шэрон Стоун

Руперт Эверетт, озвучивший Прекрасного принца в «Шрэке» и сыгравший главную роль в комедии «Свадьба лучшего друга», раскрыл сексуальные предпочтения Шэрон Стоун. О них он рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Эверетт признался журналистам, что не очень понимает, зачем в последние годы в киноиндустрии появилась такая должность, как координатор интимных сцен. В обязанности этого человека входит защита артистов от неловкости, если в кадре присутствуют нагота и имитация полового акта. Однако, по словам актера, он всегда находил забавной постановку подобных сцен. В частности, в одной из них его партнершей оказалась Шэрон Стоун, с которой они сыграли любовников в исторической драме 2004 года «Двойной агент».

Эверетт уверяет, сексуальные сцены — довольно увлекательная часть актерской работы, ведь приходится часами лежать голым между чьими-то раздвинутыми ногами и болтать, пока съемочная группа выставляет свет. Именно во время одной из таких бесед Стоун поведала ему о том, как предпочитает заниматься сексом. «Знаешь, что я говорю парню, когда он трахает меня? Я говорю ему, чтобы он посмотрел мне в глаза, а затем начал очень медленно входить и выходить в меня», — процитировал слова звезды «Основного инстинкта» Эверетт.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди актеров. По ее словам, многие известные партнеры по съемкам буквально указывали ей, что надо делать. Также актриса отметила, что совсем иначе себя вели Джо Пеши и Роберт Де Ниро, с которыми она работала в фильме Мартина Скорсезе «Казино».