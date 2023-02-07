МИД Украины остался разочарован решением грузинского суда по Саакашвили

МИД Украины: Киев разочарован решением Тбилиси отказать Саакашвили в отсрочке наказания

Киев остался разочарован решением Городского суда Тбилиси отказать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и его освобождении по состоянию здоровья. Об этом говорится на официальном сайте МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отказать в ходатайстве защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по поводу отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

6 февраля стало известно, что грузинский суд отказал экс-президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья.«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об отсрочке наказания и освобождении Михаила Саакашвили», — заявил судья.