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13:48, 7 февраля 2023Бывший СССР

МИД Украины остался разочарован решением грузинского суда по Саакашвили

МИД Украины: Киев разочарован решением Тбилиси отказать Саакашвили в отсрочке наказания

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Киев остался разочарован решением Городского суда Тбилиси отказать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и его освобождении по состоянию здоровья. Об этом говорится на официальном сайте МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отказать в ходатайстве защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по поводу отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

6 февраля стало известно, что грузинский суд отказал экс-президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья.«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об отсрочке наказания и освобождении Михаила Саакашвили», — заявил судья.

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Алевтина Запольская
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