Байдена пристыдили за нанесенный США ущерб

Американский аналитик Ортел раскрыл размер ущерба, нанесенного Байденом США

Консервативный политический аналитик Чарльз Ортел считает, что президент США Джо Байден и члены его администрации ждут от конгресса высокой оценки своей работы, но на самом деле им нужно постыдиться. Своим мнением Ортел поделился с РИА Новости.

Комментируя предстоящее ежегодное послание Байдена к конгрессу, которое состоится уже 7 февраля, аналитик отметил, что и сам глава государства, и вице-президент Камала Харрис, и его кабинет «стали посмешищами». «Им следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет», — говорит Ортел.

По его словам, ожидаемая администрацией высокая оценка ее работы никак не совпадает с многочисленными проблемами, имеющимися в стране. В качестве примеров собеседник издания упомянул бедственное положение на границе с Мексикой, высокий уровень преступности, а также рост безработицы.

Аналитик предположил, в своей предстоящей речи Байден раскритикует своих политических оппонентов-республиканцев, многие из которых отказываются поддерживать его инициативы. Также он ожидает, что президент будет призывать конгресс к значительному повышению потолка государственного долга.

«Без сомнения, он также будет рекламировать свою борьбу с изменениями климата и выступит с нападками на критиков его якобы усилий по продвижению социальной справедливости. Однако со временем эти высказывания ознаменуют собой еще один крен в его публичных речах», — подытожил эксперт.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман указал на неспособность США к диалогу с Китаем. Он отметил, что истерическая реакция американских властей на инцидент с аэростатом показала степень взаимного недоверия двух стран.