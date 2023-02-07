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18:03, 7 февраля 2023Из жизни

Запасливый дятел спрятал в стенах дома 317 килограммов желудей

ABC 7 News: дятел спрятал в стенах жилого дома 317 килограммов желудей

Фото: Javed Dar / Globallookpress.com

Запасливый дятел в американском населенном пункте Глен-Эллен, штат Калифорния, спрятал в стенах дома 317 килограммов желудей и повредил здание. Об этом сообщает ABC 7 News.

Владельцы жилого дома вызвали сотрудников компании по защите от вредителей после того, как их дом начал разрушаться. Оказалось, что дятел проделал в здании множество отверстий, чтобы хранить в них запасы. Птица прятала в отверстия желуди, которые проваливались в пространство внутри стены.

Разобрав часть стены, рабочие обнаружили внутри 317 килограммов желудей. Запасы дятла уместились в восемь мешков.

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«Никогда не видели ничего подобного», — признались журналистам представители компании.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гейлорд мужчина обнаружил под капотом своего автомобиля 23 килограмма еловых шишек. Они заполняли все свободные места в двигательном отсеке и толстым слоем покрывали мотор.

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Алиса Дмитриева
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