Стало известно о сильном запахе газа перед взрывом в пятиэтажке под Тулой

Shot: жительница пятиэтажки под Тулой пожаловалась на запах газа незадолго до взрыва

Жительница пятиэтажки под Тулой незадолго до момента взрыва пожаловалась на запах газа в квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, за несколько минут до случившегося пожилая женщина, проживающая на 4 этаже, позвонила своей внучке и попросила ее вызвать экстренные службы. В разговоре она отметила, что в квартире сильно пахнет газом.

О взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области стало известно ранее 7 февраля. Сообщалось, что в результате ЧП обрушился подъезд дома и оказались разрушены несколько квартир.

Согласно последним данным, погибли пять человек. На месте происшествия работают спасатели, которые вытащили из-под завалов несколько пострадавших. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.