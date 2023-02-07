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14:19, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

В США заявили об уничтожении Зеленским демократии на Украине

19fortyfive: Зеленский уничтожил демократические нормы и гражданские свободы на Украине

Фото: President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский использовал конфликт с Россией как предлог, чтобы расправиться с оппонентами и укрепить власть, разрушив при этом украинскую демократию. Об этом заявил обозреватель 19fortyfive Тед Гален Карпентер.

«Сторонники политики Вашингтона на Украине часто изображают украинского лидера Владимира Зеленского благородным поборником демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил. (…) Однако такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм», — пишет он.

По мнению обозревателя, репрессии украинского правительства становятся все более вопиющими и вызывающими тревогу. «Зеленский использовал спецоперацию как предлог для объявления вне закона 11 оппозиционных партий. Он также ввел военное положение, чтобы издать президентский указ, который объединил все национальные телевизионные каналы в одну платформу. 29 декабря 2022 года Зеленский подписал новый закон, который его партия протолкнула через парламент, — мера, которая уничтожила независимую прессу», — отметил автор.

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Он также привел в пример другие действия президента Украины, угрожающие демократии в стране, в частности, запрет Русской православной церкви и введение жестких санкций в отношении ее высшего духовенства. Кроме того, он обратил внимание, что все большее число людей на Украине попадает в тюрьму без надлежащего судебного разбирательства.

В марте сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения. В частности, в перечень попавших под запрет вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши» и другие партии.

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Денис Савосин
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