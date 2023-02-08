В российской Арктике зафиксировали афтершоки землетрясения в Турции

Сейсмолог Антоновская: афтершоки землетрясения в Турции зафиксировали в российской Арктике

Афтершоки разрушительного землетрясения, случившегося в Турции, были зафиксированы и в российской Арктике. Об этом сообщила завлабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Галина Антоновская, ее слова приводит ТАСС.

По словам Антоновской, сейсмостанции по всей Арктике продолжают фиксировать отголоски землетрясения, и эти данные будут использованы российскими учеными при изучении литосферы региона.

«Станции архангельской сети зафиксировали это событие, и мы продолжаем сейчас фиксировать афтершоки. (...) Зафиксировали и на Новой Земле, и на Земле Франца-Иосифа, и на Северной Земле. (...) Это землетрясение записано (...) и, конечно, будет учтено», — рассказала сейсмолог.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение, в самой стране объявлен национальный траур.