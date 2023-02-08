В Албании арестовали грузинского вора в законе Лавасоглы Батумского

В Албании полиция арестовала вора в законе Лавасоглы Батумского, его могут передать Грузии

В Албании полиция арестовала 42-летнего грузинского вора в законе Миндию Горадзе, известного в криминальном мире как Лавасоглы Батумский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитета задержали в городе Тирана в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Албании и Черногории. Лавасоглы Батумский находился в международном розыске как глава преступной организации.

Решается вопрос о его экстрадиции в Грузию.

Горадзе пытались поймать еще прошлым летом на воровской сходке, проходившей под Варшавой. Тогда силовики нагрянули на встречу авторитетов, собравшихся, чтобы разрешить конфликт между Автандилом Тугуши, известным в криминальных кругах как Авто Самтредский, и избившими его Варламом Кухианидзе (Ватия) и Горадзе. В сходке приняли участие 35 авторитетов из разных стран.