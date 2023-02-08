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10:35, 8 февраля 2023Культура

Беременная жена Андреасяна рассказала о риске потерять зрение во время родов

Беременная жена Сарика Андреасяна рассказала, что может потерять зрение во время родов

Фото: @moryakliza

Беременная жена российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк рассказала о риске полностью потерять зрение во время родов. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что в период беременности у нее резко ухудшилось зрение, из-за чего она обратилась к офтальмологу.

«В итоге, к моему сожалению, врач, осмотрев меня, сказала: "У вас показания к кесареву сечению. Вы не можете родить сами, так как ваша сетчатка вся в разрывах, во время потуг можно вообще потерять зрение полностью". Я начала рыдать прямо на приеме», — рассказала Моряк.

Актриса добавила, что офтальмолог предложила ей успеть прижечь сетчатку глаза. Моряк провели лазерную коагуляцию, она перенесла 142 вспышки на одном глазу.

«Врач досталась веселая и молодая. Шутила и спрашивала, какое имя я выбрала, в то время как у меня текли слезы, потели ладони, и я мечтала, чтобы все закончилось», — рассказала супруга режиссера, подчеркнув, что готовится к операции на втором глазу.

О грядущем пополнении в семьи Андреасян и Моряк стало известно в октябре прошлого года. Режиссер уже воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака. В июне 2022-го кинодеятель сделал Моряк предложение, на которое актриса ответила согласием.

Ранее сообщалось, что Андреасян получил права на экранизацию книги Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

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Анастасия Астахова
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