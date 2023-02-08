Заключенный умер в подмосковном изоляторе после падения со шконки

В ИВС подмосковной Балашихи умер заключенный после падения со шконки

В изоляторе временного содержания (ИВС) подмосковной Балашихи начата проверка по факту смерти заключенного. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, погибшим оказался 59-летний мужчина. Он упал со второго яруса шконки и разбился насмерть. Эту версию выдвинули трое сокамерников погибшего. Их слова предстоит проверить следственным органам. Причем, подтвердить озвученную арестантами версию с помощью видеонаблюдения не представляется возможным, так как в момент гибели заключенного камеры не работали из-за ремонта.

Погибший мужчина был осужден на условный срок за кражу банковской карты из кошелька. Однако он вовремя не отметился у инспектора ФСИН и ему заменили условное наказание на реальное, после чего отправили в ИВС.