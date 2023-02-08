Экс-возлюбленная Джонни Деппа избавилась от жилья в Нью-Йорке

Американская актриса Эллен Баркин продала таунхаус в Нью-Йорке за 11 миллионов долларов

Экс-возлюбленная Джонни Деппа американская актриса Эллен Баркин избавилась от своего пентхауса в Нью-Йорке. Она получила за жилье более 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Таунхаус актрисы находится в престижном районе Вест-Виллидж. Новый владелец заплатил за него 11 миллионов долларов. Баркин владела объектом с 2006 года, когда купила его за 7,5 миллиона долларов.

Дом, где находится таунхаус, был построен в XIX веке. Согласно налоговым отчетам, объект площадью около 240 квадратных метров представляет собой комбинацию из двух квартир. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, столовая, гостиная с мраморным камином и кухня.

В августе 2022 года американский телеведущий Энди Коэн решил купить роскошный пентхаус в районе Вест-Виллидж. Изначально владельцы просили за него 18,3 миллиона долларов, однако осталось неизвестно, сколько в итоге за жилье заплатил Коэн.