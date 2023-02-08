Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:15, 8 февраля 2023Среда обитания

Экс-возлюбленная Джонни Деппа избавилась от жилья в Нью-Йорке

Американская актриса Эллен Баркин продала таунхаус в Нью-Йорке за 11 миллионов долларов

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Экс-возлюбленная Джонни Деппа американская актриса Эллен Баркин избавилась от своего пентхауса в Нью-Йорке. Она получила за жилье более 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Таунхаус актрисы находится в престижном районе Вест-Виллидж. Новый владелец заплатил за него 11 миллионов долларов. Баркин владела объектом с 2006 года, когда купила его за 7,5 миллиона долларов.

Дом, где находится таунхаус, был построен в XIX веке. Согласно налоговым отчетам, объект площадью около 240 квадратных метров представляет собой комбинацию из двух квартир. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, столовая, гостиная с мраморным камином и кухня.

В августе 2022 года американский телеведущий Энди Коэн решил купить роскошный пентхаус в районе Вест-Виллидж. Изначально владельцы просили за него 18,3 миллиона долларов, однако осталось неизвестно, сколько в итоге за жилье заплатил Коэн.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине
Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США
Премьер Японии высказался об изменении позиции Токио по Курилам
Байден заявил о единстве политических сил США по поддержке Украины
Российские исследователи разработали приложение-помощник в правильном питании
Женщина сделала заказ в ресторане и обнаружила неприятную находку
Раскрыта опасность бесплатного интернета
Байден в обращении к Конгрессу четыре раза упомянул Путина и ни разу Россию
Отсутствие министра труда во время речи Байдена объяснили вопросом безопасности
Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько нужно»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.