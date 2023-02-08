Российская система ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

Силы ПВО России уничтожили несколько беспилотников на подлете к Бердянску

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников разведывательного назначения на подлете к Бердянску. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел в среду, 8 февраля, около 21:00. «Расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

Предположительно, они применялись для разведки. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом системами ПВО над морем беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками.