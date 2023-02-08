Сестра Кейт Мосс вновь показала тело в купальнике

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти позировала в вязаном бикини в Австралии

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вновь показала тело в откровенном образе и поделилась снимком с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость поделилась изображениями с отдыха в Австралии, куда она отправилась вместе с приятелями. На размещенных кадрах манекенщица позирует на газоне виллы в вязаном бикини белого цвета с розовыми швами. Купальник украшен ракушками и золотыми кнопками.

При этом волосы инфлюэнсера распущены, а на лице присутствует макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она предпочла колье-чокер из жемчуга, тонкий браслет и солнцезащитные очки.

В феврале 2022 года стало известно, что Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости.