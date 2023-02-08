Военкор сообщил об уничтожении украинского завода БПЛА в Харькове

Военкор Поддубный сообщил, что российские ракеты уничтожили завод БПЛА в Харькове

В результате российского ракетного удара был уничтожен украинский завод по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харькове. О подтверждении попадания ракет сообщил военкор Евгений Поддубный.

«По сообщениям с мест, ракетные удары ВС РФ, нанесенные минувшей ночью на территории Харькова, пришлись на здания местного авиационного завода и предприятия по обслуживанию БПЛА», — говорится в его сообщении. Также к публикации прикреплена обработанная согласно требованиям украинского законодательства фотография, на которой виден крупный пожар на объекте.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. «Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — подчеркнул он.