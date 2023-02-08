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13:46, 8 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 10 тысячам человек

Reuters: количество жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло отметки в 9600 человек

Фото: Serdar Ozsoy / Globallookpress.com

Согласно последним опубликованным данным, количество жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло отметки в 9600 человек, их число продолжает расти. Об этом сообщает Reuters.

Турецкие власти сообщили, что без учета всех раненых (около 38 тысяч), суммарно от действий стихии пострадало 13,5 миллиона человек — они остались без своих жилищ и вещей. Из-за отрицательных температур также растет количество заболевших, которые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь из-за переполненных больниц.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Виктория Кондратьева
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