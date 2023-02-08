Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:37, 8 февраля 2023Из жизни

Коровы насмерть затоптали гулявшую с собакой женщину

Lancs Live: в Великобритании стадо коров насмерть затоптало женщину

Фото: Jan Huber / Unsplash

Стадо коров насмерть затоптало жительницу Великобритании, 74-летнюю Кэти Маккеллар, гулявшую с собакой. Об этом сообщает Lancs Live.

В сентябре 2022 года Маккеллар отдыхала в коттедже недалеко от английской деревни Гриндлтон. Однажды она отправилась на прогулку со своей собакой и пошла через поля, на которых пасся скот с соседней фермы. Спустя некоторое время пес вернулся без хозяйки. Владелец коттеджа заподозрил неладное, позвонил в службу спасения и отправился на поиски женщины.

На следующее утро владелец фермы Дэвид Таулер заметил возле стада женскую сумку. Подойдя поближе, он увидел мертвую Маккеллар. Она лежала в поле, на котором паслись 25 коров лимузинской породы, телята и бык. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. Посмертная компьютерная томография показала, что она умерла от травматических повреждений грудной клетки. По словам сотрудников полиции, травмы свидетельствуют о том, что Маккеллар затоптали коровы.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Таулер заявил, что его коровы и быки никогда не проявляли агрессию. «Они могут быть довольно опасными, если у них есть телята, но только в первые несколько недель. В тот момент телятам было около пяти месяцев», — утверждает он.

По мнению британских ветеринаров, работа рядом с коровами представляет наибольшую опасность для человека. Также к опасной встрече с коровами приводят прогулки по сельской местности. Животные могут быть агрессивными и нападать, что объясняется несколькими причинами. Прежде всего это материнский инстинкт: самки воспринимают человека как угрозу для своих детенышей. Кроме того, коровы часто калечат людей, которые пытаются защитить своих собак. Псы нередко пугают и дразнят коров, и те переходят в контратаку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сбежавшая с животноводческого рынка в центр города корова напала на пенсионера и убила его. Животное сбило мужчину с ног и наступило на него копытами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке
Стало известно о взрывах в Сумах
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ
В российском городе женщина поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку
Губернатор раскрыл состояние ребенка после нападения сверстницы с ножом в Химках
Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье
В Турции зафиксировали новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 10 тысячам человек
Власти России заговорили о добровольных взносах в бюджет
Эксперт ООН оценила отстранение россиян от международных турниров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.