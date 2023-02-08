Коровы насмерть затоптали гулявшую с собакой женщину

Lancs Live: в Великобритании стадо коров насмерть затоптало женщину

Стадо коров насмерть затоптало жительницу Великобритании, 74-летнюю Кэти Маккеллар, гулявшую с собакой. Об этом сообщает Lancs Live.

В сентябре 2022 года Маккеллар отдыхала в коттедже недалеко от английской деревни Гриндлтон. Однажды она отправилась на прогулку со своей собакой и пошла через поля, на которых пасся скот с соседней фермы. Спустя некоторое время пес вернулся без хозяйки. Владелец коттеджа заподозрил неладное, позвонил в службу спасения и отправился на поиски женщины.

На следующее утро владелец фермы Дэвид Таулер заметил возле стада женскую сумку. Подойдя поближе, он увидел мертвую Маккеллар. Она лежала в поле, на котором паслись 25 коров лимузинской породы, телята и бык. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. Посмертная компьютерная томография показала, что она умерла от травматических повреждений грудной клетки. По словам сотрудников полиции, травмы свидетельствуют о том, что Маккеллар затоптали коровы.

Таулер заявил, что его коровы и быки никогда не проявляли агрессию. «Они могут быть довольно опасными, если у них есть телята, но только в первые несколько недель. В тот момент телятам было около пяти месяцев», — утверждает он.

По мнению британских ветеринаров, работа рядом с коровами представляет наибольшую опасность для человека. Также к опасной встрече с коровами приводят прогулки по сельской местности. Животные могут быть агрессивными и нападать, что объясняется несколькими причинами. Прежде всего это материнский инстинкт: самки воспринимают человека как угрозу для своих детенышей. Кроме того, коровы часто калечат людей, которые пытаются защитить своих собак. Псы нередко пугают и дразнят коров, и те переходят в контратаку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сбежавшая с животноводческого рынка в центр города корова напала на пенсионера и убила его. Животное сбило мужчину с ног и наступило на него копытами.