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16:19, 30 ноября 2022Из жизни

Корова сбежала с животноводческого рынка в город и убила пенсионера

Wales Online: в Уэльсе корова сбежала с животноводческого рынка и убила пенсионера

Фото: Unsplash

В Уитленде, Уэльс, сбежавшая с животноводческого рынка в центр города корова напала на пенсионера и убила его. Об этом пишет Wales Online.

Происшествие случилось утром 19 ноября. Сбежавшая корова металась по городским улицам и на одной из них наткнулась на пожилого мужчину. Она сбила пенсионера с ног и наступила на него копытами. Затем животное направилось к железнодорожной станции и вышло на пути, из-за чего пришлось остановить движение поездов.

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На помощь пострадавшему пришли парамедики, которые доставили его в больницу на вертолете, но спасти мужчину не удалось: 29 ноября полиция сообщила о его смерти. «Корова нанесла мужчине серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы подобное не повторилось, опасное животное пришлось усыпить», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 55-летняя женщина едва не погибла из-за того, что ее атаковало и чуть не затоптало насмерть стадо коров. Пострадавшей удалось убежать и забраться на дерево, где она, по ее собственному признанию, несколько раз теряла сознание от полученных травм.

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Евгения Черкасова
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