Бывшего начальника российского СИЗО осудили за вымогательство у арестантов

Экс-начальник СИЗО Махачкалы и его подчиненные получили от 5 до 8 лет за вымогательство

Кировский районный суд Махачкалы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника городского СИЗО Дауда Давыдова за вымогательство денег у арестантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно приговору бывший начальник дневной смены отдела режима и надзора СИЗО-1 Махач Вакилов и его подчиненный, старший инспектор отдела режима и надзора изолятора Абдулла Мирзаев, получили по 5,5 года заключения. Их сообщник, осужденный Рустам Рустамов, приговорен к 7,5 года лишения свободы.

По версии следствия, с декабря 2015 по июнь 2019 года сотрудники российского СИЗО при содействии заключенного пытали арестанта, заставляя его переписать на них свою недвижимость — земельный участок, дом и квартиру общей стоимостью пять миллионов рублей. Также фигурантам дела вменялось получение взяток от родственников заключенных за улучшение условий в СИЗО их близким и хищение 3,2 миллиона рублей у арестанта.

По некоторым эпизодам суд их оправдал, тем не менее счел виновными по большей части инкриминируемых преступлений.

