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10:23, 8 февраля 2023Мир

В Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турции 8 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Emrah Gurel / АР

Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, об этом свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным специалистов-сейсмологов, оно было зафиксировано в 5:52 (8:52 мск) в 58 километрах к северо-западу от эпицентра предыдущего сейсмологического события, которое привело к сокрушительному землетрясению в районе города Кахраманмараш.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Виктория Кондратьева
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