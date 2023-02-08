В Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турции 8 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, об этом свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным специалистов-сейсмологов, оно было зафиксировано в 5:52 (8:52 мск) в 58 километрах к северо-западу от эпицентра предыдущего сейсмологического события, которое привело к сокрушительному землетрясению в районе города Кахраманмараш.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.