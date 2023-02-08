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13:18, 8 февраля 2023Россия

В Минпросвещения ответили на вопрос об изменениях в ЕГЭ в 2023 году

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что в 2023 году никаких изменений в ЕГЭ не будет

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В 2023 году в России не будут вноситься никакие изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«В этом году точно никаких изменений в единый государственный экзамен не будет. Все изменения, как мы и говорили, вносятся и объявляются до 1 сентября», — сказал Кравцов. Министр добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос, будут ли в будущем вводить дополнительный ЕГЭ при поступлении на инженерные специальности в вузы.

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15 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. Из него следует, что основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен 26 мая пройдет по географии, литературе и химии, 29 мая — по русскому языку. ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он пройдет 19 и 20 июня.

Минимальными для приема в вузы на 2023-2024 год стали 40 баллов для русского языка, литературы и географии, 39 баллов для математики, физики, биологии и химии, 35 баллов для истории, 30 баллов для иностранного языка, 44 балла для информатики и 45 баллов для обществознания.

Впоследствии стало известно, что в России разработали новый порядок проведения ЕГЭ. Предполагается, что участники итоговой аттестации смогут менять перечень предметов, которые они указали в заявлении. При наличии уважительных причин также можно поменять сроки участия в экзамене.

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Анастасия Шейкина
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