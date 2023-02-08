Эстонская разведка указала на угрозу безопасности страны со стороны России

В Эстонии считают, что Россия в долгосрочной перспективе угрожает безопасности страны

Военное нападение России на Эстонию маловероятно, однако в долгосрочной перспективе риски безопасности страны значительно возросли, сказано в ежегодном отчете эстонского департамента внешней разведки. В документе подчеркивается, что единственная угроза безопасности балтийского региона, включая суверенитет Таллина, исходит от Москвы.

Отмечается, что в 2023 году нападение на Эстонию маловероятно, поскольку Вооруженные силы (ВС) России, дислоцированные вблизи эстонской границы, сосредоточены на боевых действиях на Украине. «В то же время угроза безопасности в долгосрочной перспективе значительно возросла из-за внешнеполитических амбиций Кремля», — сказано в документе.

В департаменте указали, что балтийские страны станут местом для оказания военного давления в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой, так как «Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО». При этом восстанавливать военный потенциал российская сторона предпочтет в близости с эстонской границей.

«Количественное восстановление возможностей ВС России в непосредственной близости от эстонской границы займет до четырех лет. С точки зрения стран Балтии, у России достаточно сил, чтобы оказать серьезное военное давление в регионе», — уверены эстонские разведчики.

Ранее стало известно, что Эстония повысит в 2023 году расходы на оборону до 2,85 процента ВВП.