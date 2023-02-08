Пушков заявил об изменении отношения США к участию в конфликте на Украине

Сенатор Пушков: США изменили отношение к «фактическому участию» в конфликте на Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об изменении отношения США к «фактическому участию» Вашингтона в военном конфликте на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор обратил внимание, что еще полгода назад статья с критикой политики Вашингтона, при которой США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», не могла бы появиться на страницах The New York Times.

По словам Пушкова, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. «Это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике», — заключил он.

Ранее Пушков заявил, что Россия одержала победу в информационной войне с Западом. Сенатор объяснил это тем, что иностранные издания внутри страны дискредитированы. Он почеркнул, что к такому результату привели действия зарубежных пропагандистов, «начиная с освещения войны в Югославии в конце 90-х годов ХХ века до украинского кризиса».

