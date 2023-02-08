В Германии представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной

Оппозиция представит бундестагу инициативу по перемирию между Россией и Украиной

Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» представят в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной, сообщил сопредседатель фракции Тино Круппала. Трансляция брифинга доступна в Twitter.

Круппала отметил, что предлагаемые правительственной коалицией решения по урегулированию украинского конфликта ведут лишь к его эскалации, а также вызывают обеспокоенность из-за втягивания Германии в противостояние двух стран.

«Мы как мирная фракция хотим мирных переговоров и хотим, чтобы эту тему наконец обсудили в бундестаге. И поэтому вчера мы в своей фракции согласовали большинством голосов инициативу по перемирию», — рассказал он, уточнив, что депутаты представят план на пленарном заседании в бундестаге на этой неделе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике военную помощь Киеву, подчеркнув, что Берлин выступает против участия в гонке поставок вооружения Украине.

8 февраля немецкие власти одобрили передачу военной техники Киеву. Уточняется, что украинская сторона получит 178 танков Leopard 1, при этом основная часть поступит лишь в 2024 году.