Под Херсоном МВД ликвидировала головной офис местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Херсонской области МВД ликвидировала головной офис местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Херсонской области полиция выявила и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ВУ МВД по Херсонской области.

По данным ведомства, был ликвидирован головной офис местной ячейки. В нем проходили собрания адептов и различные обряды. Правоохранители нашли в офисе брошюры, рекламные конструкции и другие предметы. На кадрах сотрудник МВД показывает изъятое — экстремисткую литературу, информационные стенды и видеокассеты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Деятельность «Управленческого Центра Свидетелей Иеговы» и входящих в него местных религиозных организаций была запрещена в России решением Верховного суда в апреле 2017 года.