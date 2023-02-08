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13:11, 8 февраля 2023Силовые структуры

Под Херсоном МВД ликвидировала головной офис местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Херсонской области МВД ликвидировала головной офис местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

Кадр: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «ВКонтакте»

В Херсонской области полиция выявила и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ВУ МВД по Херсонской области.

По данным ведомства, был ликвидирован головной офис местной ячейки. В нем проходили собрания адептов и различные обряды. Правоохранители нашли в офисе брошюры, рекламные конструкции и другие предметы. На кадрах сотрудник МВД показывает изъятое — экстремисткую литературу, информационные стенды и видеокассеты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Деятельность «Управленческого Центра Свидетелей Иеговы» и входящих в него местных религиозных организаций была запрещена в России решением Верховного суда в апреле 2017 года.

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Екатерина Власова
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